Директор фирмы из Мегиона скрыл от налоговой 27 млн рублей

Мужчину оштрафовали на 600 тысяч рублей за сокрытие от налоговой денег

Генерального директора ООО «Мегруснефть» из Мегиона обвиняют в сокрытии денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере. На мужчину завели уголовное дело.

данным прокуратуры ХМАО-Югры, с июля 2023 года по март 2025 года подсудимый, зная о наличии у организации налоговой задолженности скрыл от налоговой более 27 млн рублей. Суд назначил директору фирмы наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.