В Кондинском районе ХМАО полыхают леса

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бушует лесной пожар. Пламя охватило почти 20 гектаров тайги. На месте ЧП работают более 20 сотрудников авиалесоохраны и 26 единиц спецтехники. На природном пожаре задействован вертолет Ми-8.

Напомним, с 25 апреля 2026 года на всей территории Югры официально введен пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим действует с 30 апреля по 12 мая 2026 года. Затем с 11 июня по 12 июня 2026 года.

В это время запрещается:сжигать мусор, сухую траву, порубочные остатки и другое; бросать тлеющие окурки и горящие спички, стекло и прочий бытовой мусор; использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на участках повреждённого леса, гарях, торфяниках, неочищенных вырубках и в других необорудованных местах и оставлять огонь без присмотра.