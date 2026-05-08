В Нефтеюганске за смертельное ДТП осудят водителя из Марий Эл

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в январе 2026 года в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Водитель «КАМАЗа» на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с последующим столкновением с автомобилем «ГАЗ 3010GA».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ГАЗА» скончался от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. На виновника аварии завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу,отметили в прокуратуре ХМАО-Югре.