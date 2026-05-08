Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПобеда8 мая 2026 9:57

В Нижневартовске на маршруты вышли автобусы с портретами героев «Бессмертного полка»

Автобусы с портретами героев «Бессмертного полка» вышли на маршруты в Нижневартовске
Нина БАРИНОВА
Фото: Домтрансавто Нижневартовск

Фото: Домтрансавто Нижневартовск

Накануне Дня Победы в Нижневартовске на маршруты вышли автобусы, на окнах которых разместили портреты героев «Бессмертного полка». Горожане отправили перевозчику 120 портретов ветеранов. Фотографии героев принимались с апреля до 1 мая. На каждом портрете указаны ФИО героя, годы его жизни и краткая биография.

- Спасибо вартовчанам, которые прислали фотографии своих героев. Всего в компании поступило около 120 портретов ветеранов. Смотрим в окна - помним сердцем. Водители автобусов везут не просто пассажиров, они везут частичку истории каждой семьи, – обратились к вартовчанам в «Домтрансавто Нижневартовск».

Добавим, что перевозчик к празднику украсил 60 автобусов тематическими наклейками с надписью «9 МАЯ, ПОБЕДА».