В Нижневартовске на маршруты вышли автобусы с портретами героев «Бессмертного полка»

Накануне Дня Победы в Нижневартовске на маршруты вышли автобусы, на окнах которых разместили портреты героев «Бессмертного полка». Горожане отправили перевозчику 120 портретов ветеранов. Фотографии героев принимались с апреля до 1 мая. На каждом портрете указаны ФИО героя, годы его жизни и краткая биография.

- Спасибо вартовчанам, которые прислали фотографии своих героев. Всего в компании поступило около 120 портретов ветеранов. Смотрим в окна - помним сердцем. Водители автобусов везут не просто пассажиров, они везут частичку истории каждой семьи, – обратились к вартовчанам в «Домтрансавто Нижневартовск».

Добавим, что перевозчик к празднику украсил 60 автобусов тематическими наклейками с надписью «9 МАЯ, ПОБЕДА».