На «трассе смерти» в Югре дорожники приступили к укладке асфальта

На автомобильной дороге Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск стартовал важный этап работ. Подрядчик на участке с 949+800 по 952+979 километр наносит верхние защитные слои асфальтобетона.

В Управлении автомобильных дорог Югры отметили, что данная технология позволяет значительно повысить срок службы дорожного покрытия, улучшит безопасность движения, а также повысит эксплуатационные характеристики трассы.

Добавим, что данная трасса является самой аварийной. Здесь происходит самое большое количество дорожно-транспортных происшествий, часть из которых летальные. Сами югорчане давно прозвали данное направление «трассой смерти».