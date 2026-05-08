Жителям Нягани предлагают забрать хвостиков из приюта

Администрация города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предлагает любителям животных взять из их приюта хвостиков. Мэрия даже поделилась замечательными фото пушистиков. Там есть и кошки, и собаки.

- Взять четвероногого друга из приюта — это пример ответственного потребления и заботы о животных, что в свою очередь способствует формированию экологически сознательного общества, – внушают в администрации города югорчанам.

Чтобы взять животное из приюта нужно сперва получить пропуск в офисе на улице Сибирской, д. 32, корп. 2 (бывшее здание автовокзала). Затем можно отправляться в приют, который расположен на 2 км автодороги г. Нягань – п. Талинка. Там можно познакомиться с хвостиками поближе и найдите того самого верного друга.

Затем важно оформить документы. После того как выбор сделан, нужно вернуться в офис, чтобы официально оформить нового члена семьи.