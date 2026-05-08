В Сургуте определен подрядчик, который построит в 30 микрорайоне 3 детсада и 2 школы

В Сургуте начинается подготовка к строительству в 30 микрорайоне трех школ и двух детских садов. Подрядчиком стала компания BAZAX, с которой был подписан договор 5 мая.

Согласно дорожной карты все три детских сада возведут на 300 мест каждый. Две современные школы будут вмешать по 1500 ребят каждая.

Первым строители возведут детский сад рядом с домом по улице Ивана Захарова, 12/1. Участок под него уже определен в проекте планировки. Готовый проект объекта ожидается получить уже в декабре 2026 года.

Для проектирования еще двух садов и двух школ, нужно утвердить обновленный проект межевания территории — это необходимо для точной «посадки» зданий на местность, сообщили в Стройкомплексе Югры.