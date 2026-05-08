В Югре ко Дню Победы запустили «Читающие автобусы»

С 7 по 9 мая во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа проходит акция «Читающий автобус». Она посвящена Дню Победы и блокаде Ленинграда.

Всего на маршруты вышли 24 городских и пригородных маршрута. Волонтеры будут читать отрывки из военной прозы и поэзии, записанные участниками окружных конкурсов чтецов.

В пгт Междуреченский Кондинского района автобус будет курсировать сразу по трём направлениям: «ИРП - Ж/д Вокзал – ИРП», «детский сад «Родничок» – Ж/д. Вокзал – детский сад «Родничок», остановка ул. Кедровая – остановка «Кондинская районная больница» – остановка ул. Кедровая».

В Ханты-Мансийск с 12:00 до 15:00 акция проходит в автобусах, следующих по маршрутам №5, №1 и №1а. В Югорске акция проходит с 8:00 до 18:00 по маршруту №1 и №3 и по маршруту городского рейса по перевозке школьников «Югорск – Югорск-2 – Югорск». В Нефтеюганске стихи и истории о войне можно послушать в маршрут №3.