Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска достиг 792 см

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска продолжает расти. Подъем замедлился. За сутки вода поднялась всего на 12 сантиметров и сейчас составляет 792 сантиметра. Первые подтопления на Плиевских дачах и в районе РЭБ-флота могут начаться если уровень воды поднимется еще на один метр.

В связи с похолоданием вода стала прибывать медленнее. Такая динамика сохраняется уже 3 суток. Добавим, что на случай весеннего паводка, что в самом Нижневартовске, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре подготовлены все силы и средства.