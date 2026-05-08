Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело после двух ДТП с электросамокатами, где пострадали дети

Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов произошло 6 мая в Нижневартовске. Оба самокатчика сбили детей 5 и 8 лет, а потом скрылись с места происшествия.

Первое ДТП произошло вечером на пешеходной зоне «Площади Нефтяников». В районе д. 16 «Б» проспекта Победы, самокатчик сбил мальчика. 8-летний ребенок получил травмы. Второе тоже случилось вечером в районе д. 80 ул. Мира. Здесь самокатчик сбил 5-летнего ребенка и тоже сбежал с местам ДТП. Малыш тоже пострадал.

Следователи СУ СК по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.