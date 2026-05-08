На станцию в Югорске прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

Легендарный ретропоезд «Эшелон Победы» прибыл на станцию в Югорск. Внутри вагонов выставка, посвященная подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Здесь и аптека-перевязочная, санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарня, кухня. На открытых платформах установлена историческая военная техника. В вагоне Победы размещены фотографии. Во главе «Эшелона Победы» – раритетные паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Их пронзительные гудки будут объявили о прибытии эшелона на станции СвЖД. На станцию прибыли семьи с детьми, ветераны и школьники.

Чтобы с передвижной экспозицией смогли ознакомиться как можно больше людей, эшелон до 22 мая сделает остановки на 24 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО – Югре и ЯНАО.