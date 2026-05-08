В Лянторе Сургутского района изготовят самое большое поселковое «Знамя Победы»

Фото: администрация Сургутского района / А. Шумай

Акция «Знамя Победы» продолжается в Сургутском районе. Как сообщил на своей страничке в социальных сетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой, в 2025 году жители сообща работали над одним районным полотном, а в этом собственные знамена шьют в каждом поселении Сургутского района.

- На отдельных лоскутах жители вышивают имена своих родных – героев Великой Отечественной войны, участников локальных войн и специальной военной операции, – рассказал Андрей Трубецкой.

Патриотическая акция «Знамя Победы» стартовала в 2025 году. Около двух месяцев сотни жителей Сургутского района работали над районным полотном и наносили имена на 500 отдельных отрезков красного габардина. После этого мастерицы Районного центра культуры в Белом Яре сшили их в полотнище размером 6 на 12 метров. Сейчас полотно хранится в музее районного Совета ветеранов в Солнечном.

По словам Андрея Трубецкого, в 2026 году люди собираются в школах, детских садах, досуговых учреждениях и на рабочих местах и дома, в семейном кругу. Затем лоскуты сшивают в единое полотно.

- Ожидается, что самое большое поселковое знамя изготовят в Лянторе. Уже сейчас его ширина составляет чуть менее трех метров, а длина – свыше восьми, – сообщил глава муниципалитета.

Предполагается, что акция продлится до 85-й годовщины Победы. В 2027 году памятные стяги продолжат увеличивать, добавляя новые лоскуты и имена героев.

