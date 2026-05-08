На 9 мая в Югре ожидаются дождь, снег, метель и сильный ветер

Резкое похолодание пришло в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру еще в ночь с 7 на 8 мая. Сегодня похолодание продолжается. По данным синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, 8 мая днем в регионе дует северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, по северной половине +4...+9 градусов.

В субботу, 9 мая, в Югре установится облачная погода. Ночью ожидаются небольшие осадки, днем умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, и мокрого снега. В отдельных районах метель. Ветер северо-восточный ночью 5–10 метров в секунду, днем 9–14 метров в секунду, местами порывы 18 – 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, местами температура упадет до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов, в южных районах до +17 градусов.

В воскресенье, 10 мая, похолодает еще сильнее. Будет тоже облачно. Осадки, местами сильные осадки в виде дождя, мокрого снег и снега. В отдельных районах метель. Ветер северный ночью 9–14 метров в секунду, местами порывы 19–24 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадет до 0...-5 градусов, местами до +5 градусов, днем +1...-4 градусов, в южных районах до +10 градусов.