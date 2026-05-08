В спецспечи аэропорта Сургута сожгли молочную продукцию и мед

За минувшую неделю сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО во время пропуска в воздушном пункте аэропорта обнаружили груз, который подлежал изъятию и уничтожению.

При досмотре багажа и ручной клади пассажиров прибывших из Республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан было выявлено и не допущено к ввозу 22,12 кг животноводческой продукции домашнего изготовления. Люди уверяли, что везут продукты для личного пользования. Но вся продукция была изъята и уничтожена. Всего было изъято и уничтожено 14,58 кг молочной продукции и 7,54 кг мёда.

В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Они заплатят штрафы.