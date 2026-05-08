В Югре всего за неделю клещи покусали 105 человек

С начала текущего сезона активности клещей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зарегистрировано 154 нападения клещей. Жертвами кровососов жители Нефтеюганского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Кондинского, Советского районов, а также Ханты-Мансийска, Урая, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона, Нягани, Лангепаса, Пыть-Яха и Югорска. Только за минувшую неделю зарегистрировано 105 присасываний. Неделей ранее было зарегистрировано 68 случаев. Об этом сообщает окружной Роспотребнадзор.

Привиты против клещевого энцефалита лишь 31,2% от всех обратившихся за помощью. Почти все они получили противоклещевой иммуноглобулин. С начала сезона было исследовано 10 клещей, которых принесли югорчане в лабораторию. В пяти клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в одном - возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ).

Чаще всего клещи нападали на людей в черте городов, поселков – 42,8%, в лесу, на рыбалке, охоте – 27,6%, на даче и садовых участках – 16,2%. Завозных сейчас чуть больше 6%.