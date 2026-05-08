В Сургуте у бывшего россиянина отняли паспорт

Выданный позднее паспорт был признан недействительным и изъят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники отдела по вопросам миграции при полиции Сургута изъяли паспорт у 52-летнего местного жителя. Полицейские провели проверку и выяснили, что документ был недействителен. Мужчину лишили гражданства Российской Федерации.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, мигрант еще в 2003 году получил гражданство РФ на территории другого региона. В полиции он рассказал, что паспорт был утерян и обратился за его восстановлением. Но проверка факт наличия гражданства у заявителя не подтвердила. Выданный позднее паспорт был признан недействительным и изъят сотрудниками полиции.

Мужчину скоро выдворят за пределы Российской Федерации.