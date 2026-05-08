В Мегионе простятся с погибшим на СВО Анатолием Чернецким

Печальные вести пришли из зоны проведения специальной военной операции в Ханты-Мансийский автономный округ – Югры. В ходе выполнения боевой задачи погиб житель Мегиона Анатолий Алексеевич Чернецкий. Его похоронят 10 мая с воинскими почестями.

- 9.04.2026 года в ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции погиб любимый муж, сын, брат и друг - Чернецкий Анатолий Алексеевич, – говорится в тг-канале «Типичный Мегион».

Прощание состоится 12:30 до 13:00 на территории больничного комплекса «Белый ангел» в городе Мегион, отпевание в часовне при кладбище в 13:30.