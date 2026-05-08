Югра
НовостиПроисшествия8 мая 2026 5:37

В Лангепасе за покупку сыну аттестата осудили нового россиянина

Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Лангепасский городской суд приговорил местного жителя к 6 месяцам ограничения свободы. Мужчина признан виновным по статье «Использование заведомо поддельного официального документа».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в марте 2025 года уроженец иностранного государства, чтобы его сын мог поступить на бюджет в колледж, купил сыну аттестат иностранного государства. При этом было установлено, что подросток экзамены в заграничной школе не сдавал, документ об образовании не получал. На основании поддельного документа девятиклассник был зачислен на обучение в политехнический колледж за счет бюджета.

На мужчину завели уголовное дело, его сын будет отчислен из колледжа.