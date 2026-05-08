В лесах Кондинского района Югры ищут части ракеты «Союз-5»

Части запущенной в космос ракеты «Союз-5» приземлились где-то в лесах Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возможно части ракеты упали на юго-западе муниципалитета, вблизи рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная и Кума до границы со Свердловской областью. Об этом рассказал глава района Алексей Зяблицев.

Глава встретился с представителями «Роскосмоса». Ракета-носитель «Союз-5» была запущена 30 апреля с космодрома Байконур и часть ее обломков приземлилась на территории района.

- Многие жители видели в небе светящиеся фрагменты — это и были отделившиеся части, – поделился в соцсетях Алексей Зяблицев.

По данным «Роскосмоса», поиски частей ракеты сейчас ведутся сотрудниками госкорпорации.