В Нижневартовске меняют проблемный коллектор и обновляют сети водоснабжения

В 2026 году «Нижневартовские коммунальные системы» направят 228 миллионов рублей на масштабную модернизацию систем холодного водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске.

Так, специалисты обновят изношенные сетей протяженностью 1,2 км водопровода и 600 метров канализации. На эти цели направлено около 100 млн рублей.

Самая большая работа предстоит на перекрёстке улиц 60 лет Октября и Мусы Джалиля. Здесь начнется реконструкция 220-метрового участка канализационного коллектора, который обслуживает 11 микрорайонов города. Коммунальщики проложат новую трубу из современного полиэтилена. Работы будут вести на глубине 8 метров.

Коммунальщики предупреждают, что после завершения работ грунту потребуется время на естественную усадку, поэтому подрядчик уплотнит основание и отсыплет участок щебнем, чтобы обеспечить проезд автотранспорта. Восстановление асфальта, зеленых зон и благоустройства запланировано на 2027 год.