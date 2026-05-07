Полиция ХМАО вычислила работника МФЦ, который взламывал чужие аккаунты на портале госуслуг

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Оперативники задержали в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре двоих подозреваемых в незаконном доступе к компьютерной информации и попытке хищения денег с банковского счета.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии работал в МФЦ в своем регионе. На популярном сайте объявлений он разместил информацию о помощи в восстановлении доступа к онлайн-кабинетам на портале государственных услуг. Естественно за деньги. Кабардинобалкарец получал от анонимных клиентов паспортные данные, СНИЛС и номера телефонов, а потом всего за 300 рублей предоставлял заказчикам доступ в чужие аккаунты.

Среди клиентов сотрудника МФЦ оказался 36-летний житель Екатеринбурга.Он купил доступ в аккаунт на госуслугах 54-летнего мужчины из Сургуте. Затем уралец дистанционно выпустил на его имя цифровую банковскую карту, которую затем перепродал неизвестным за 10 тысяч рублей. Новые владельцы карты попытались оформить на сургутянина онлайн-заём в размере 70 тысяч рублей. Однако у преступников ничего не вышло, так как северянин заранее установил самозапрет на выдачу кредитов и банк заблокировал операцию.

Во время обыска по местам проживания обоих злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли порядка 20 мобильных телефонов, банковские карты и прочие улики.

Следователем Сургута возбуждены уголовные дела. Жителя Екатеринбурга заключили под стражу, а уже бывший работник МФЦ отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.