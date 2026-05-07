В Сургутском районе подросток на питбайке, уходя от погони, сбил сотрудника ДПС

Дорожно-транспортное происшествие случилось в поселке Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 6 мая. Подросток на питбайке сбил сотрудника ДПС. Пострадали и виновник аварии и полицейский. Им потребовалась помощь медиков.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, все произошло в 17:30 на улице Толстого. Экипаже ДПС заметил подростка на питбайке, который мчался близко возле пешеходного перехода. Полицейские попытались остановить парня, чтобы проверить документы и выяснить, куда он так мчится. Однако 17-летний водитель попытался скрыться от сотрудников.

В итоге, он не справился с управлением питбайка и врезался в сотрудника ДПС, а также сам свалился с транспортного средства.