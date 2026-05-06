В Мегионе на женщину напала бродячая собака

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В воскресенье, 3 мая, на женщину Мегионе напала собака. Югорчанке потребовалась помощь медиков. О нападении рассказала дочь женщины.

- Моя мама шла с работы в районе психоневрологической больницы у Саймы, подбежала бездомная собака и укусила сзади за ногу! Спасибо большое женщине, которая шла неподалеку и спугнула пса! Администрация города сколько это будет продолжаться?! Там также ходят дети в школу, – говорится в посте в «Типичном Мегионе».

Инцидент заинтересовал СУ СК по ХМАО-Югре. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

- В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям лиц, ответственных за организацию работы по своевременному отлову бездомных животных в Мегионе, будет дана правовая оценка. По уголовному делу проводятся следственные действия, – рассказали в следкоме.