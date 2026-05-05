Югорчанка захотела быстрый интернет и отдала мошеннику 273 тысяч рублей

Жительница Нижневартовска вдруг захотела более быстрый интернет на мобильном, чем у нее был. Женщина даже установила специальной приложение, после которого у нее не осталось денег, чтобы оплачивать услуги.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 55-летней вартовчанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотового оператора. Чтобы улучшить интернет он посоветовал ей установить приложение для удаленного доступа, содержащее APK-файл. Как только женщина загрузила вредоносный файл, ее телефон перестал работать. Вскоре с банковской карты вартовчанки списались 273 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».