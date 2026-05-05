В Нефтеюганске приступили к благоустройству площади «Юбилейная»

Фото: администрация Нефтеюганска

В марте 2026 года АО «ГК «Северавтодор» взял контракт на благоустройство площади «Юбилейная» в Нефтеюганске. Работы уже начались. В настоящее время идет демонтаж старой плитки и облагораживается территория за забором.

После завершения всех работ на площади появятся сцена и амфитеатр, посвящённый русскому музыканту Василию Андрееву. Установят тематические арт-объекты. Будет построен многофункциональный тёплый павильон: коворкинг, кофейня, фотозона. Появятся стилизованные ярмарочные лавки.

Откроют несколько тихих зон с качелями, скамейками и арт-объектами. Кроме того, нефтеюганцы и гости города смогут погулять по новым пешеходным и велосипедным дорожкам, а территория вокруг будет озеленена. Сдача объекта запланирована на очень текущего года.