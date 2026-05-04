Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре Игорю Турутину доложить о ходе расследования уголовного дела, которое завели из-за пожара в Мегионе.

Трагедия произошла в частном доме, где при тушении огня были обнаружены тела семи человек, включая четверых детей. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Уголовное дело следователями было заведено по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В настоящее время силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего. Александр Бастрыкин потребовал представить подробный доклад о результатах расследования.