Пристав из Югры «списала» авто пьяных водителей: вместо конфискации — фальшивые документы

В Югре судят пристава за незаконное прекращение дел о конфискации авто.

Ханты-Мансийская прокуратура направила в суд дело на бывшего судебного пристава. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, в производстве пристава находились дела о конфискации автомобилей у пяти жителей Ханты-Мансийска, которые были лишены прав за вождение в нетрезвом виде. Вместо того чтобы изъять автомобили, пристав незаконно прекратила исполнительные производства.

- Более того, она внесла ложные сведения в официальные документы, указав, что автомобили якобы были арестованы и переданы в собственность государства. В действительности эти меры не принимались, - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.