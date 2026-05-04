В Югре хозяин квартиры «прописал» двух иностранцев без права на проживание

В Урае следователи завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев.

В Урае полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. Подозреваемым оказался 43-летний житель Югры, который, являясь собственником квартиры, оформил документы двум иностранцам.

При этом было установлено, что мужчина не планировал предоставлять им помещение для реального проживания. Действия северянина следователи квалифицировали как организация незаконной миграции.

По результатам проверки силовиками было заведено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

