Директора аграрного предприятия из Сургута оштрафовали за задержку зарплаты на 1,2 млн

Директор сургутского предприятия получил штраф за невыплату зарплаты на 1,2 млн.

Суд в Сургуте вынес приговор в отношении директора аграрного предприятия за невыплату зарплаты. Он признан виновным по части 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

В ходе судебного разбирательства установлено, что, занимая руководящую должность, обвиняемый имел реальную возможность погасить долги, однако в течение длительного времени не выплачивал зарплату пяти сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1,2 миллиона рублей.

В суде директор частично возместил ущерб, выплатив работникам 966 тысяч рублей. Оставшаяся часть долга до сих пор не погашена. В связи с этим суд наложил арест на его имущество для обеспечения полного расчёта с сотрудниками. В итоге директору назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. При этом обязанность выплатить оставшуюся задолженность по заработной плате с него не снимается — работники должны получить все положенные им деньги в полном объёме.