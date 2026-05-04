«Газовик» из Югры отсудил у пенсионного фонда право на досрочную пенсию

Житель Югры добился в суде включения в льготный стаж периода работы во вредных условиях, что даёт ему право на досрочную страховую пенсию. Мужчина почти 10 лет трудился на нефтегазовом предприятии, из них около 7 лет — дефектоскопистом рентгено-гаммаграфирования.

Пенсионный орган отказал в назначении досрочной пенсии, мотивируя это тем, что предприятие не относится к промышленности или строительству. Суд признал такой отказ незаконным.

Югорский районный суд обязал пенсионный орган включить спорный период работы в специальный стаж и назначить истцу досрочную пенсию. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.