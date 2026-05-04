Теплый ветер принес весну и почти летние +21 градус: погода в Югре 4 мая 2026 года

В понедельник, 4 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 8–13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В Ханты-Мансийске с утра переменная облачность и +8 градусов. Днем тоже переменная облачность, +14...+16 градусов. Вечером +10 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду.

В Сургуте весь день переменная облачность, без осадков. Утром +10 градусов. Днем +16...+18 градусов, вечером +11 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-11 метров в секунду.

В Нижневартовске с утра облачность и +8 градусов. Днем +12...+15 градусов, вечером +10 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный 5-11 метров в секунду.

В Нефтеюганске весь день переменная облачность, без осадков. Утром +11 градусов. Днем +16...+18 градусов. Вечером +10 градусов. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду.

В Когалыме утром на термометре +6 градусов и пасмурно. Днем переменная облачность, возможен слабый дождь и +11...+15 градусов. Вечером +10 градусов, без осадков. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду.

В Нягани весь день переменная облачность, вечером ожидается дождь. Утром +11 градусов, днем +17...+19 градусов, вечером +11 градусов. Ветер юго-западный 3-11 метров в секунду.

В Мегионе сегодня без осадков. Утром пасмурно и +9 градусов. Днем переменная облачность +15...+17 градусов. Вечером +10 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-11 метров в секунду.

В Радужном утром пасмурно, +6 градусов. Днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, +11...+14 градусов. Вечером +10 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду.

В Лангепасе сегодня без дождя. Утром облачно и +9 градусов. Днем переменная +17...+19 градусов. Вечером +11 градусов. Ветер юго-западный, западный 7-10 метров в секунду.

В Лянторе сегодня переменная облачность и без осадков. Утром +10 градусов. Днем +15...+18 градусов градусов. Вечером +11 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

В Урае тоже переменная облачность, без дождей. Сейчас +11 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +18...+20 градусов. Вечером +12 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Белоярском пасмурно и сейчас +10 градусов. Днем переменная облачность, зарядит дождь, к вечеру он усилится. Днем +13...+15 градусов, вечером +8 градусов. Ветер юго-западный 2-9 метров в секунду.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Утром +11 градусов. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. Вечером +10 градусов. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Утром +12 градусов. Днем +18...+19 градусов. Вечером +13 градусов. Ветер юго-западный 4-11 метров в секунду.

В Покачах утром пасмурно, днем и вечером переменная облачность, без осадков. Сейчас +8 градусов. Днем +14...+17 градусов, вечером +11 градуса. Ветер юго-западный, западный 4–11 метров в секунду.

В Советском переменная облачность, без осадков. Утром +11 градусов. Днем +18...+19 градусов. Вечером +12 градусов. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду.