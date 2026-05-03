Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 8:38

В Нижневартовске отчиму выплатят миллионы за погибшего на СВО пасынка

За погибшего на СВО пасынка отчиму из Нижневартовска выплатят миллионы
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Нижневартовский городской суд признал право на страховую выплату отчиму в связи с гибелью пасынка в зоне проведения специальной военной операции.

По данным «Судов Югры», вартовчанин являлся отчимом погибшего бойца, которого он воспитывал и содержал более 5 лет до его совершеннолетия. В деле погибшего на СВО бойца отчим значился как член семьи наряду с родным отцом, который уже получил многомиллионные выплаты. Так как отчим надлежаще воспитывал своего пасынка, помогал ему, содержал, то суд наряду с другими кровными родственниками признал за мужчиной право на страховую выплату и единовременные пособия.