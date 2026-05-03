В Нижневартовске отчиму выплатят миллионы за погибшего на СВО пасынка

Нижневартовский городской суд признал право на страховую выплату отчиму в связи с гибелью пасынка в зоне проведения специальной военной операции.

По данным «Судов Югры», вартовчанин являлся отчимом погибшего бойца, которого он воспитывал и содержал более 5 лет до его совершеннолетия. В деле погибшего на СВО бойца отчим значился как член семьи наряду с родным отцом, который уже получил многомиллионные выплаты. Так как отчим надлежаще воспитывал своего пасынка, помогал ему, содержал, то суд наряду с другими кровными родственниками признал за мужчиной право на страховую выплату и единовременные пособия.