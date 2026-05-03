Сильный ветер частично снес крышу центральной библиотеки в Нижневартовске

Фото: типичный краб Нижневартовск

Порывы ветра до 23 метров в секунду, град и снегопад обрушились на Нижневартовск 2 мая. Особенно от непогоды пострадала центральная библиотека города, что расположена на улице Дружбы Народов. Штормовой ветер частично снес кровлю и раскидал утеплитель в виде кусков минеральной ваты по всей округе.

- Вечером около 19:30 у центральной библиотеки на улице Дружбы Народов в Нижневартовске ветром частично снесло крышу. Утеплитель разлетелся по всему району. Никто не пострадал. На место выезжали сотрудники МЧС. Территорию оградили.Как помним, это происходит не в первый раз, – сообщает тг-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Как позже выяснилось, помимо крыши, ветер едва не разнес остановку у дома 51 по улице 60 лет Октября. Она повреждена, листы железа болтаются.