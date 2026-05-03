НовостиОбщество3 мая 2026 6:40

В Югре за неделю жертвами клещей стали еще 18 человек

Нина БАРИНОВА
Привиты против клещевого энцефалита была лишь треть от всех обратившихся за помощью

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

По состоянию на 30 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 49 человек стали жертвами кровососов. Только за минувшую неделю от клещей пострадали 18 человек. Четверть всех покусанных - дети. Об этом сообщает окружной Роспотребнадзор.

Все снятые с людей клещи были исследованы в лаборатории. У одного был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза. Привиты против клещевого энцефалита была лишь треть от всех обратившихся за помощью.

Случаи присасывания зафиксированы в Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском и Советском районах, а также в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Мегионе, Нягани, Пыть-Яхе и Югорске. Треть всех пострадавших «поймали» клещей в лесу, еще треть - на рыбалке и охоте – 27,8%, треть завозные, а остальные с кладбища.