Небольшой дождь и до +15 градусов: погода в Югре 3 мая 2026 года

В воскресенье, 3 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду, местами по восточной половине порывы 15-19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, по восточной половине до +5 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, днем возможен слабый дождь. Сейчас на столбиках термометров +2 градуса. Днем воздух прогреется до +7...+8 градусов, вечером до +4 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В Сургуте переменная облачность, с утра +6 градусов. Днем +8...+9 градусов и небольшой дождь. Вечером без осадков и +4 градуса. Ветер западный 5-11 метров в секунду.

В Нижневартовске переменная облачность, +4 градуса утром. Днем небольшой дождь и 6...+8 градусов. Вечером +3 градуса и снова небольшой дождь. Ветер западный 6-13 метров в секунду.

В Нефтеюганске переменная облачность и слабый дождь днем. Сейчас +6 градусов. днем воздух прогреется до +9...+10 градусов, вечером +4 градуса. Ветер западный 4-11 метров в секунду.