МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сообщает, что 1 мая 2026 года в карьере Нефтеюганского района обнаружено тело мужчины. Никаких подробностей трагедии не приводится. Не известен и возраст и личность погибшего.

- В Нефтеюганском районе в карьере обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Обстоятельства гибели устанавливаются следственными органами, – сухо сообщили в пресс-службе ведомства.

Носит ли смерть криминальный характер или мужчина погиб по другой причине сейчас выясняют следователи.