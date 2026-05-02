На маршруте Нижневартовск - Сургут с 1 мая запустили вторую электричку

На направлении Нижневартовск – Сургут с 1 мая запустили дополнительный состав пригородного поезда №№6095/6096. Решение приняли Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с РЖД.

Так, поезд №6095 отправляется из Нижневартовска в 07:10 и прибывает в Сургут в 12:10. Остановки есть на станциях: Нижневартовск-2, Зелёный Лог, Мегион, Лангепасовский, Чумпас, Вач-Ягун, Сурмятин, Озеро Клюквенное, Почекуйка, Силинский. Поезд №6096 отправляется из Сургута в 18:29 и прибывает в Нижневартовск в 23:09. Остановки на станциях те же, но в обратном направлении.

Стоимость проезда по полному тарифу составляет 434 рубля, при этом сохраняются все виды льгот, предусмотренные для пригородного железнодорожного транспорта. Добавим, что в поездах, уже следующих по маршруту, увеличили количество вагонов.