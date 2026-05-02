На трассе в Сургутском районе Югры насмерть разбился водитель Kia Rio

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 30 апреля днем в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При столкновении легковушки и грузовика на 83-м километре автодороги «Сургут — Нижневартовск» один человек погиб и еще один пострадал.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:30 водитель 1963 года рождения за рулем автомобиля Kia Rio выехал на встречку, где в лоб столкнулся с грузовым автомобилем MAN, управлял которым водитель 1982 года рождения. От полученных травм виновник ДТП скончался на месте происшествия, его пассажир 1967 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.