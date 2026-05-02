Жителей Нефтеюганска 4 мая приглашают на городской субботник

Фото: администрация Нефтеюганска

Большую уборку запланировали власти Нефтеюганска в городе на понедельник, 4 мая. Общегородской субботник стартует в 14 часов. Горожан просят принять в нем активное участие.

- Призываем всех неравнодушных и активных жителей принять участие в субботнике, присоединившись к любой из локаций по уборке территорий города Нефтеюганска. Жизнь в чистоте — это сознательный выбор и труд каждого жителя. Давайте приложим усилия, чтобы сделать наши улицы чистыми и красивыми. Будем признательны за ваш вклад в благоустройство нашего города, – обратились к людям в мэрии.