Дождь, гроза и сильный ветер: погода в Югре 2 мая 2026 года

В субботу, 2 мая, по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа ожидается дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду. По западной половине местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15-18 метров в секунду, по северо-западу 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов, местами по восточной половине до +19 градусов.

В Ханты-Мансийске с утра пасмурно, дождь и -1 градус. Днем осадки прекратятся, облачно и до +5 градусов. Вечером переменная облачность и +1 градус. Ветер северный, северо-западный 6-12 метров в секунду.

В Сургуте снег с дождем и пасмурно. Вечером переменная облачность и без осадков. Сейчас +4 градуса. Днем температура воздуха не изменится. Вечером похолодает до +2 градусов. Ветер северный, северо-западный 6-15 метров в секунду.

В Нижневартовске утром переменная облачность, небольшой дождь и +11 градусов. Днем пасмурно, дождь усилится, гроза и похолодает до +1 градуса. Вечером небольшой дождь и +3 градуса. Ветер с восточного, южного переменится на юго-западный, северо-западный и усилится с 4-8 метров в секунду до 6-18 метров в секунду.