Жителей Югры зовут присоединиться к акции «Сад — Связь поколений»

Югра присоединится к масштабной экологической акции «Сад — Связь поколений», которая пройдет 19 мая по всей России под девизом «Высаживаем сады — видим Победу!». Как и все россияне, жители округа выйдут на улицы, чтобы высадить плодово ягодные деревья. Так города станут уютнее и зеленее, а подрастающее поколение получит наглядный урок бережного отношения к природе.

Стать участником акции можно в одиночку, всей семьёй или дружным коллективом коллег. Для этого нужно будет посадить деревья 19 мая в общедоступном месте: например, во дворе многоквартирного дома или на территории организации.

После завершения посадки участникам предстоит выполнить два простых шага: заполнить анкету на сайте акции и прислать фото или видеоотчёт о проделанной работе. Те, кто выполнит все условия, получат памятные сертификаты — как признание вклада в озеленение родного края.

Организатором акции выступает Фонд реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТЬ».