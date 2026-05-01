Больше поездов между Нижневартовском и Сургутом: новый состав вышел на маршрут

Фото: правительство ХМАО

Из Нижневартовска утром 1 мая отправился первый пригородный поезд по обновлённому расписанию. На направлении Нижневартовск – Сургут увеличили число пригородных поездов: теперь составы будут курсировать ежедневно в обе стороны.

Решение запустить дополнительный состав приняли после того, как журналисты на ноябрьской пресс конференции озвучили многочисленные запросы жителей региона. Правительство Югры совместно с компанией РЖД оперативно отреагировали на обращения и воплотили инициативу в жизнь.

Помимо запуска нового поезда, удалось увеличить количество вагонов в уже действующих составах на маршруте. Это серьёзно улучшит ситуацию с переполненностью — пассажиры смогут комфортнее планировать свои поездки, не переживая, что не хватит мест.

Теперь жители Нижневартовска и Сургута смогут чаще и удобнее добираться до нужного пункта назначения: регулярное ежедневное сообщение сделает поездки предсказуемее и комфортнее для тысяч пассажиров.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.