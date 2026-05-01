Прямые рейсы из Сургута в Курган вернутся с 1 июня

Фото: Стройкомплекс Югры

С 1 июня снова можно будет напрямую улететь из Сургута в Курган: авиакомпания «ЮТэйр» возобновляет авиасообщение между городами. Направление уже работало раньше, но в ноябре 2024 года полёты приостановили. Теперь регулярное сообщение вернётся — и это заметно расширит транспортные возможности жителей Югры.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Из Сургута самолёт будет отправляться ранним утром, в 04:15. Обратный рейс из Кургана запланирован на 07:30, а прибытие в Сургут ожидается в 10:05. На маршруте задействуют самолёты ATR 72.

Цена зависит от даты вылета и выбранного тарифа, сообщает Стройкомплекс Югры.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.