Реальные истории любви жителей Югры покажут на городских экранах

Фото: проект «Югра — это про любовь»

В Югре в рамках Года молодой семьи стартовал душевный проект «Югра — это про любовь». Его цель — собрать и объединить трогательные истории местных жителей из разных муниципалитетов, чтобы показать: семейное счастье у каждого своё, но оно всегда по настоящему ценно.

Участникам предлагают рассказать, как они познакомились, как развивалась их любовь и что делает их семью счастливой. Особые эмоции добавят семейные фотографии — они станут важной частью каждой истории.

Кульминация проекта состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности: самые душевные истории югорчан опубликуют в СМИ и покажут на городских экранах.

– Пусть эти добрые истории звучат со всех уголков Югры. Возможно, они станут примером для создания своей семьи, — делится мыслями участница проекта, хантыйская певица и многодетная мама Вера Кондратьева.

Проект напоминает: любовь и семья — это не просто слова, а живые истории, которые вдохновляют и объединяют людей. В копилке проекта уже 13 таких рассказов.

Чтобы присоединиться к проекту, достаточно зайти на сайт проекта, написать свою историю любви и прикрепить к ней фото — после модерации материал попадёт в общую коллекцию тёплых семейных рассказов.

