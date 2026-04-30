Жительница Нягани воспользовалась доверием мужчины и нагло обокрала его

Жительница Нягани пришла в гости к своему знакомому в феврале 2026 года. 42-летняя женщина воспользовалась доверчивостью мужчины и выкрала у него телефон стоимостью 5999 рублей. Затем дамочка через приложение банка она перевела 40 000 рублей с банковского счета мужчины на свой. Деньги дама быстро потратила.

На суде женщина вину признала полностью, а ранее явилась с повинной к следователю, когда стало известно, кто украл телефон и деньги. До суда югорчанка частично возместила мужчине ущерб. Даме назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год.