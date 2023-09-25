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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 13:14

В Югре вахтовик украл дорогостоящее нефтяное оборудование

Полиция завела уголовное дело на жителя Ульяновской области за кражу бурового оборудования в югорском предприятии
Виктория Терина
В Югре вахтовик украл дорогостоящее нефтяное оборудование. Фото: архив КП

В Югре вахтовик украл дорогостоящее нефтяное оборудование. Фото: архив КП

Полицейские Нефтеюганска раскрыли кражу дорогостоящего нефтяного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Буровое оборудование украли на одной из производственных баз.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 43-летний судимый вахтовик из Ульяновской области. Работник перекусил провода и демонтировал с буровой установки 6 плат модуля верхнего привода, а затем спрятал оборудование, чтобы затем его продать. Материальный ущерб составил больше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело, вахтовику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Краденное оборудование вернули в организацию, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.