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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:39

В Нижневартовске воспитатели, учителя и студенты написали «Педагогический диктант»

В написании диктанта участвовали 83 человека
Виктория Терина
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске учителя, студенты педагогических факультетов и учащиеся педагогических классов написали «Педагогический диктант». Всероссийская акция прошла в Нижневартовском государственном университете.

В мероприятии участвовали 83 человека, в том числе воспитатели детских садов, учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели университета, ученики педагогических классов из трех школ с углубленным изучением отдельных предметов, студенты НВГУ и социально-гуманитарного колледжа.

Отрывок из произведения Константин Ушинского зачитал президент Нижневартовского государственного университета, кандидат филологических наук, профессор Анатолий Карпов. Диктант написан на тему «Педагогические идеи прошлого, определяющие будущее».