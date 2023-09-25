В Нижневартовске воспитатели, учителя и студенты написали «Педагогический диктант»

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске учителя, студенты педагогических факультетов и учащиеся педагогических классов написали «Педагогический диктант». Всероссийская акция прошла в Нижневартовском государственном университете.

В мероприятии участвовали 83 человека, в том числе воспитатели детских садов, учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели университета, ученики педагогических классов из трех школ с углубленным изучением отдельных предметов, студенты НВГУ и социально-гуманитарного колледжа.

Отрывок из произведения Константин Ушинского зачитал президент Нижневартовского государственного университета, кандидат филологических наук, профессор Анатолий Карпов. Диктант написан на тему «Педагогические идеи прошлого, определяющие будущее».