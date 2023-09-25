В Югре за неделю выявлено 196 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 19 по 25 сентября зафиксировано 196 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах Югры. За весь период зафиксировано 271 034 случаев коронавируса.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Сургуте - 55; Ханты-Мансийске – 25; Пыть-Ях - 18; Урае - 17 и Нижневартовске - 16. Также ковид выявлен в Нефтеюганске - 3; Нягани - 3; Советском районе - 6; Нефтеюганском районе - 2; Мегионе - 2; Когалыме - 2; Югорске - 1; Кондинском районе - 9; Радужном - 4; Октябрьском районе - 1; Нижневартовском районе - 1; Лангепасе - 8; Березовском районе - 8; Ханты-Мансийском районе - 14; Покачах - 1.

На момент выявления у 195 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека подтверждена пневмония. Контакт установлен в 195 случаях. На COVID обследовано за неделю 4 818 человек, всего прошли обследование 3 861 258.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За неделю выписались по выздоровлению 116 человек, за весь период пандемии выздоровели 268 109 югорчан.