В Березовском районе нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором получил травмы

Фото: ГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Об этом сообщили в ГИБДД Югры. Так, одно из ДТП произошло в Березовском районе, когда 39-летний водитель «Chevrolet», не выбрал безопасную скорость и поехал по обочине с наездом на бетонный блок. В результате ДТП водитель получил травмы. Как выяснилось позднее, водитель иномарки был нетрезв.

Фото: ГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки задержано 43 нетрезвых водителя. За выезд на встречку привлечено 70 водителей и 114 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.