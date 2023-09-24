В Ханты-Мансийском районе задержан беглый мигрант, находящийся в уголовном розыске Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском районе полицейские задержали мигранта, находящегося в розыске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

- В начале сентября 2023 года 43-летний совершил особо тяжкое преступление в Республике Алтай. Он причинил гражданину тяжкий вред здоровью, после чего скрылся. Следователями ОМВД России по Усть-Коксинскому району заведено уголовное дело, - говорится в сообщении полиции.

Сотрудники уголовного розыска полиции Югры накануне задержали мужчину в поселке Горноправдинск. Теперь его передадут конвою из Алтая для дальнейшего расследования и суда.